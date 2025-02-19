Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Комитет этики УАФ напомнил Карпатам и Руху о соблюдении принципов честной игры
Все молодцы
fcrukh.com
Перед стартом весенней части сезона 2024/25 представители Комитета этики и честной игры Украинской ассоциации футбола проводят превентивную работу в профессиональных лигах, чтобы напомнить участникам соревнований о современных требованиях соблюдения Кодекса этики и честной игры.
Эти мероприятия охватили всех участников процесса, а клубам было направлено специальное письмо с напоминанием о соблюдении Кодекса этики и честной игры.
Также представители Комитета встретились с арбитрами и помощниками арбитров, которые будут работать на матчах второй части сезона 2024/25. Рефери получили инструкции по своему взаимодействию с Комитетом. Также были проработаны главные принципы работы и алгоритмы реагирования арбитров на проявления неблагочестия всех участников соревнований.
Вместе с тем, Комитет по этике и честной игре УАФ провел индивидуальные консультации с представителями "Руха" и "Карпат" относительно их совместного заявления в конце прошлого года об объединении усилий клубов начиная с сезона 2025/26. Руководители обоих клубов разъяснили свою позицию, а Комитет напомнил об обязательствах соблюдения Кодекса и спортивного принципа.
Популярное сейчас
- "Один в поле не воин". Буданов сделал заявление о возможном прекращении помощи США
- Наставник Бенфики отреагировал на критику Трубина после матча ЛЧ
- Известны три правых защитника, которых Флик хотел бы видеть в Барселоне
- "Обострение перешло в клинику". Рух ответил на сенсационное заявление журналиста
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
Комментарии 1