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Комитет этики УАФ напомнил Карпатам и Руху о соблюдении принципов честной игры

Премьер-лига
Обновлено

Все молодцы

Комитет этики УАФ напомнил Карпатам и Руху о соблюдении принципов честной игры

fcrukh.com

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Перед стартом весенней части сезона 2024/25 представители Комитета этики и честной игры Украинской ассоциации футбола проводят превентивную работу в профессиональных лигах, чтобы напомнить участникам соревнований о современных требованиях соблюдения Кодекса этики и честной игры.

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Эти мероприятия охватили всех участников процесса, а клубам было направлено специальное письмо с напоминанием о соблюдении Кодекса этики и честной игры.

Также представители Комитета встретились с арбитрами и помощниками арбитров, которые будут работать на матчах второй части сезона 2024/25. Рефери получили инструкции по своему взаимодействию с Комитетом. Также были проработаны главные принципы работы и алгоритмы реагирования арбитров на проявления неблагочестия всех участников соревнований.

Вместе с тем, Комитет по этике и честной игре УАФ провел индивидуальные консультации с представителями "Руха" и "Карпат" относительно их совместного заявления в конце прошлого года об объединении усилий клубов начиная с сезона 2025/26. Руководители обоих клубов разъяснили свою позицию, а Комитет напомнил об обязательствах соблюдения Кодекса и спортивного принципа.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
19.02.2025 в 19:51
Черниш знов бухий... Які Карпи ??? Це риба чи що ????
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
19.02.2025 в 19:51
Черниш знов бухий... Які Карпи ??? Це риба чи що ????
Ответить
1
0

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