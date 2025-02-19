"Это решение Динамо", - в Заре рассказали, будут ли арендованные игроки играть против киевлян

Генеральный директор "Зари" Игорь Гузь рассказал, что арендованные у "Динамо" игроки не будут играть в текущем сезоне в очных матчах против киевлян.

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"Арендованные у "Динамо" игроки не будут в этом сезоне играть против киевлян. Это такой вопрос, который постоянно всплывает у болельщиков. Это решение "Динамо" и мы не можем на него повлиять.

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