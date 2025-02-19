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"Это решение Динамо", - в Заре рассказали, будут ли арендованные игроки играть против киевлян

Премьер-лига
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Арендованные у киевлян игроки против Динамо играть не будут

"Это решение Динамо", - в Заре рассказали, будут ли арендованные игроки играть против киевлян

Фото: ФК Зоря Луганськ

Новина українською

Генеральный директор "Зари" Игорь Гузь рассказал, что арендованные у "Динамо" игроки не будут играть в текущем сезоне в очных матчах против киевлян.

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"Арендованные у "Динамо" игроки не будут в этом сезоне играть против киевлян.

Это такой вопрос, который постоянно всплывает у болельщиков. Это решение "Динамо" и мы не можем на него повлиять.

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У нас были случаи, когда арендованные игроки выходили и забивали в матчах против своих команд, из-за чего те страдали в турнирном плане.

Арендованный Малышев у нас забил "Шахтеру" и мы выиграли 1:0. Арендованный Бражко забил "Динамо" и мы в меньшенстве выиграли у киевлян. Поэтому не очень хотят клубы, которые отдают в аренду, чтобы против них играли их же игроки", - передает слова Гузя корреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева.

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Заря (Луганск) Динамо (Киев) Игорь Гузь
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Источник:
ua-football
Опубликовал: Михаил Черныш Алина Ерофеева
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