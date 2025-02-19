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ЛНЗ сообщил об увеличении квоты болельщиков на матчах УПЛ
Теперь матчи команды сможет посетить больше фанатов
Фото: ФК ЛНЗ
Футбольный клуб "ЛНЗ" перед стартом второй части чемпионата Украины увеличил квоту болельщиков, которые смогут посетить домашние матчи черкасского клуба. Начиная с матча против "Динамо", на трибуны стадиона "Черкассы-Арена" сможет прийти почти 1000 болельщиков.
"Мы рады сообщить, что отныне больше болельщиков "ЛНЗ" смогут вживую увидеть матчи команды. Весенняя часть чемпионата для нашего клуба будет насыщена ключевыми домашними поединками. Мы сыграем против "Динамо", "Шахтера", "Полесья" и "Кривбасса". Футбольная весна в Черкассах будет яркой", — сказал Андрей Колесник, генеральный директор клуба.
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Также стало известно, что в ближайшее время "ЛНЗ" запустит в продажу дополнительную партию абонементов на домашние матчи второй части сезона 2024/25.
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