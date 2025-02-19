Динамо и два российских клуба интересовались форвардом сборной Мартиники из Болгарии

Киевское " Динамо " и несколько российских клубов интересовались форвардом софийской "Славии" Карлом Фабьяном.

Об этом заявили агенты игрока в комментарии Sportal.bg.

Также ранее, по словам президента болгарского клуба Венцеслава Стефанова, "Славия" отказалась от предложений "Динамо" и российских "Терека" и "Анжи".

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Он утверждал, что по одному из этих предложений Фабьян должен был получать зарплату в размере 400 тысяч евро в год + бонусы.

Сейчас игроком интересуется другой болгарский клуб "Левски".

"Предложения от турецкого клуба не было. Были из Украины, и из России, но игрок хочет быть рядом с ребенком, который живет во Франции, и не хочет рисковать семьей. Шансы на его переход в "Левски" - 50 на 50, но взаимопонимание пока не достигнуто. Важно отметить, что относительно предложений из Украины и России, единственным, кто сделал выбор, был сам футболист", - приводит издание слова агентов игрока.

Отметим, что 24-летний форвард сборной Мартиники выступает за "Славию" с лета прошлого года. В текущем сезоне в 23 матчах он забил 5 голов и отдал 5 ассистов.

Его соглашение с болгарским клубом рассчитано до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает его в 300 тысяч евро.