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Динамо и два российских клуба интересовались форвардом сборной Мартиники из Болгарии
Но футболист не захотел рисковать семьей
фото из свободных источников
Киевское "
Об этом заявили агенты игрока в комментарии Sportal.bg.
Также ранее, по словам президента болгарского клуба Венцеслава Стефанова, "Славия" отказалась от предложений "Динамо" и российских "Терека" и "Анжи".
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Он утверждал, что по одному из этих предложений Фабьян должен был получать зарплату в размере 400 тысяч евро в год + бонусы.
Сейчас игроком интересуется другой болгарский клуб "Левски".
"Предложения от турецкого клуба не было. Были из Украины, и из России, но игрок хочет быть рядом с ребенком, который живет во Франции, и не хочет рисковать семьей. Шансы на его переход в "Левски" - 50 на 50, но взаимопонимание пока не достигнуто.
Важно отметить, что относительно предложений из Украины и России, единственным, кто сделал выбор, был сам футболист", - приводит издание слова агентов игрока.
Отметим, что 24-летний форвард сборной Мартиники выступает за "Славию" с лета прошлого года. В текущем сезоне в 23 матчах он забил 5 голов и отдал 5 ассистов.
Его соглашение с болгарским клубом рассчитано до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает его в 300 тысяч евро.
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