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Польза от обмена контентом. УПЛ ТВ запустил новый проект
Улучшают телеканал
upl.ua
УПЛ ТВ запустил новый проект, в котором планирует использовать контент от Megogo и Setanta Sports.
Телеканал сообщил о запуске "Центра футбольных новостей". В нём планируется оперативно освещать все ключевые события футбольного мира.
Зрители в режиме Online получат актуальную информацию об УПЛ, национальных сборных, еврокубковых соревнований и ТОП-5 чемпионатов. Также помимо новостей будут результаты матчей, турнирные таблицы, статистику и комментарии.
Программа выйдет ежедневно с 9:15 по киевскому времени, а также в течение дня в прямом эфире на УПЛ ТБ и на YouTube.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Недавно УПЛ ТВ, Megogo и Setanta Sports подписали договор об обмене контентом.
Напомним, что УПЛ ТВ с 18 февраля доступен на платформе Megogo.
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