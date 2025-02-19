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Польза от обмена контентом. УПЛ ТВ запустил новый проект

Премьер-лига
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Польза от обмена контентом. УПЛ ТВ запустил новый проект

upl.ua

Новина українською

УПЛ ТВ запустил новый проект, в котором планирует использовать контент от Megogo и Setanta Sports.

Телеканал сообщил о запуске "Центра футбольных новостей". В нём планируется оперативно освещать все ключевые события футбольного мира.

Зрители в режиме Online получат актуальную информацию об УПЛ, национальных сборных, еврокубковых соревнований и ТОП-5 чемпионатов. Также помимо новостей будут результаты матчей, турнирные таблицы, статистику и комментарии.

Программа выйдет ежедневно с 9:15 по киевскому времени, а также в течение дня в прямом эфире на УПЛ ТБ и на YouTube.

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Недавно УПЛ ТВ, Megogo и Setanta Sports подписали договор об обмене контентом.

Напомним, что УПЛ ТВ с 18 февраля доступен на платформе Megogo.

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Источник:
Українська Прем'єр-Ліга
Опубликовал: Владислав Прийменко
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