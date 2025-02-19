Проблем все больше. Рух перед возобновлением сезона остался без главного тренера

Перед стартом второй части сезона "Рух" столкнулся с серьезными кадровыми проблемами.

Как сообщалось ранее, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в команде и просьбы львовян, УПЛ не дала разрешения на перенос календарного матча 18-го тура "Рух" – ЛНЗ.

Как сообщает Sport.ua, наибольшие потери у "Руха" в атаке – на больничном находятся Юрий Климчук и Ярослав Карабин. Также на сегодняшней тренировке отсутствовал центральный защитник Богдан Слюбик. Не может выполнять свои обязанности и главный тренер команды Виталий Пономарев.

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Сейчас с основным составом тренируется группа игроков "Руха-2" и молодежной команды (U-19).

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Рух" занимает седьмое место в УПЛ, имея 23 очка. Матч против ЛНЗ состоится 22 февраля.