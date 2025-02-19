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Атаки на старый сайт и атаки россиян на Запорожье. В Заре рассказали о клубном фан-шопе

Премьер-лига
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Обещают, что все скоро будет

Атаки на старый сайт и атаки россиян на Запорожье. В Заре рассказали о клубном фан-шопе

фото из свободных источников

Новина українською

Генеральный директор "Зари" Игорь Гузь рассказал, когда у луганчан появится свой фан-шоп.

"Конечно, с выходом нашего нового сайта мы планируем сделать и фан-шоп. Наш старый сайт постоянно подвергался атакам (вероятно, хакерским, - прим). Не знаем кем, но суть в том, что на том сайте из-за этого невозможно было сделать фан-шоп.

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Еще одна причина – мы переезжаем с места на место, и 2022 году мы потеряли весь этот товар. Был прилет в помещение стадиона "Торпедо", где хранились наши товары фан-шопа. Мы потеряли наши остатки товары. Да и когда ты постоянно переезжаешь, очень тяжело все это перевозить.

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Сейчас мы уже осели. У нас есть возможность, есть склады, и в планах запустить фан-шоп на новом сайте. Все будет, нужно немного подождать. Потихоньку-потихоньку, и наполнение будет 100% ", - передает слова Гузя корреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева.

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Источник:
ua-football
Опубликовал: Михаил Черныш Алина Ерофеева
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