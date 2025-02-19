На продвинутой стадии. Динамо ведет переговоры по хавбеку Сантоса

Киевское " Динамо " ведет переговоры по подписанию атакующего полузащитника бразильского "Сантоса" Мигелито.

Как пишет UOL Esporte, киевляне хотят арендовать игрока с правом выкупа. Также отмечается, что переговоры находятся на продвинутой стадии.

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При этом отмечается, что на футболиста также претендует ряд других клубов.

В этом сезоне Мигелито провел четыре матча за взрослую команду "Сантоса" без результативных действий.

Трансферная стоимость бразильца оценивается в 750 тысяч евро.