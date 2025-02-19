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На продвинутой стадии. Динамо ведет переговоры по хавбеку Сантоса
Киевляне хотят арендовать Мигелито. С правом выкупа
фото из свободных источников
Киевское "
Как пишет UOL Esporte, киевляне хотят арендовать игрока с правом выкупа. Также отмечается, что переговоры находятся на продвинутой стадии.
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При этом отмечается, что на футболиста также претендует ряд других клубов.
В этом сезоне Мигелито провел четыре матча за взрослую команду "Сантоса" без результативных действий.
Трансферная стоимость бразильца оценивается в 750 тысяч евро.
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