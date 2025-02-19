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На продвинутой стадии. Динамо ведет переговоры по хавбеку Сантоса

Премьер-лига
Обновлено

Киевляне хотят арендовать Мигелито. С правом выкупа

На продвинутой стадии. Динамо ведет переговоры по хавбеку Сантоса

фото из свободных источников

Новина українською

Киевское "Динамо" ведет переговоры по подписанию атакующего полузащитника бразильского "Сантоса" Мигелито.

Как пишет UOL Esporte, киевляне хотят арендовать игрока с правом выкупа. Также отмечается, что переговоры находятся на продвинутой стадии.

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При этом отмечается, что на футболиста также претендует ряд других клубов.

В этом сезоне Мигелито провел четыре матча за взрослую команду "Сантоса" без результативных действий.

Трансферная стоимость бразильца оценивается в 750 тысяч евро.

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Динамо (Киев) Сантос (Бразилия)
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Источник:
UOL Esporte
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
19.02.2025 в 21:54
Черниш !!! Він НЕ БРАЗИЛЕЦЬ !!! Він -- БОЛІВІЄЦЬ !!!!
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
19.02.2025 в 21:54
Черниш !!! Він НЕ БРАЗИЛЕЦЬ !!! Він -- БОЛІВІЄЦЬ !!!!
Ответить
0
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