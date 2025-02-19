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Супряга на сборах забил больше Будковского. Филипп отреагировал

Премьер-лига
Обновлено

Конкуренция - это хорошо

Супряга на сборах забил больше Будковского. Филипп отреагировал

instagram.com/zoryaluhansk

Новина українською

Нападающий "Зари" Филипп Будковский высказался о конкуренции с Владиславом Супрягой, который выступает за луганский клуб на правах аренды из "Динамо".

– Супряга на этих сборах забил больше голов, чем вы. Ожидаете ли вы, возможно, усиления конкуренции на будущую часть сезона? Как вообще оцениваете текущее положение дел?

– Это хорошо, когда есть конкуренция среди нападающих, да и вообще на любой позиции – футболист прогрессирует. Поэтому то, что он забил 2 гола – это хорошо, мы порадовались за него, потому что была такая серия. Но психологически для него и для всей команды лучше, что он начал забивать.

Для меня это хорошо, что он начинает забивать. У нас будет конкуренция, и у нас есть конкуренция – кто будет лучше, тот будет играть, для этого есть главный тренер. Поэтому только двигаемся, помогаем друг другу на тренировках, чтобы только становиться лучше.

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Заря (Луганск) Филипп Будковский Владислав Супряга
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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
19.02.2025 в 21:56
Подружжя на зборах забив більше за Будківського. Пилип відреагував... Черниш !!! Зав'язуй з алкоголем...
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Комментарии 1
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Просто Квашин (Харків)
19.02.2025 в 21:56
Подружжя на зборах забив більше за Будківського. Пилип відреагував... Черниш !!! Зав'язуй з алкоголем...
Ответить
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