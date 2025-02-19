Супряга на сборах забил больше Будковского. Филипп отреагировал

Нападающий " Зари " Филипп Будковский высказался о конкуренции с Владиславом Супрягой, который выступает за луганский клуб на правах аренды из "Динамо".

– Супряга на этих сборах забил больше голов, чем вы. Ожидаете ли вы, возможно, усиления конкуренции на будущую часть сезона? Как вообще оцениваете текущее положение дел?

– Это хорошо, когда есть конкуренция среди нападающих, да и вообще на любой позиции – футболист прогрессирует. Поэтому то, что он забил 2 гола – это хорошо, мы порадовались за него, потому что была такая серия. Но психологически для него и для всей команды лучше, что он начал забивать.

Для меня это хорошо, что он начинает забивать. У нас будет конкуренция, и у нас есть конкуренция – кто будет лучше, тот будет играть, для этого есть главный тренер. Поэтому только двигаемся, помогаем друг другу на тренировках, чтобы только становиться лучше.