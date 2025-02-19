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"Не смотреть в паспорт", - Будковский хочет пробиться в сборную Украины

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"Не смотреть в паспорт", - Будковский хочет пробиться в сборную Украины

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Новина українською

32-летний нападающий "Зари" Филипп Будковский рассказал о желании попасть в сборную Украины.

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– Вы на мажорной ноте завершили сборы, забили гол. Какую планку ставите, сколько голов хотите забить во второй половине сезона? Есть ли желание еще включиться в гонку голеадоров? Есть ли желание еще за сборную Украины поиграть? К примеру, Крис Вуд за "Ноттингем" доказывает, что в 33 года все еще возможно.

– За планку уже спрашивали. 10 голов я хотел бы забить – думаю, для нападающего за сезон это плюс-минус нормально, это хороший результат. А так если я буду забивать, если будут моменты и я буду их реализовывать, то хотелось бы включиться в гонку бомбардиров, потому что это тоже немного подстегивает футболиста, чтобы двигаться дальше.

За сборную каждый мечтает играть. Вы правильно сказали, за Вуда. Поэтому какого возраста человек – это, по моему мнению, неважно, потому что если физически человек выглядит хорошо, а кто-то в 20-25 хуже, то надо ставить людей, которые хорошо выглядят, и не смотреть в паспорт. Поэтому, конечно, хочется попасть в сборную и сделать для этого все возможное.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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