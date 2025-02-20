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Вингер Кривбасса: Борьба за топ-3? У нас еще есть половина сезона
Артур Микитишин рассказал о зимних сборах команды
Скриншот: канал Кривбасса на YouTube
Атакующий полузащитник "Кривбасса" Артур Микитишин поделился впечатлениями от зимних сборов в Испании, а также подчеркнул важность матча против "Шахтера" в апреле.
- "Кривбасс" работал зимой на сборах в Испании. На чем тренеры делали основной акцент в подготовке?
На зимних сборах в Испании мы с командой делали акцент на физической подготовке и тактике. Как обычно, первая неделя большинство времени уходит на беговую работу. Семь дней мы просто бегали и набирали физическую форму. Затем добавились двухразовые тренировки, где мы работали над тактикой, контролем мяча и над завершением атак.
- "Кривбасс" сыграл сразу 7 спаррингов на сборах в Испании. Какие задачи ставились в этих матчах и почему такие разные результаты (3 победы, 2 ничьи, 2 поражения)?
- Задача была получать необходимые физические нагрузки и демонстрировать лучшую игру от матча к матчу. В отдельных спаррингах у нас это получалось. Где-то, возможно, мы были более подготовлены и менее уставшие, эти факторы могли повлиять на результаты. Я считаю, что итоги тех матчей вполне закономерны. А выиграть все контрольные поединки уже и не так принципиально. Ведь это же сборы.
- Я так понимаю, главная цель сезона - это удержаться в еврокубковой зоне. А реально ли команде вмешаться в борьбу за топ-3?
- Конечно, всегда надо бороться до конца и прилагать максимум усилий для результата. У нас еще есть половина сезона, поэтому увидим на финише чемпионата, как все сложится.
- В апреле в доигровке "Кривбасс" будет противостоять дома "Шахтеру". Можешь согласиться, что этот матч может стать определяющим в попытке вашей команды пробиться в первую тройку?
- Если сейчас посмотреть на турнирную таблицу, то у нас с "Шахтером" разница всего в два очка. Конечно, тот матч повлияет на дальнейшее положение в таблице. Но турнирная борьба продолжалась, все от одной игры не зависит. Убежден, что нужно сильно сыграть все матчи и набрать как можно больше очков, чтобы быть в итоге как можно выше, - сказал Микитишин.
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