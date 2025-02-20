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"После этого разговора я заинтересовался Украиной". Новичок Левого Берега рассказал, почему выбрал киевский клуб

Премьер-лига

Бразильский футболист рассказал, с кем общался перед переходом

"После этого разговора я заинтересовался Украиной". Новичок Левого Берега рассказал, почему выбрал киевский клуб

Фото: ФК Лівий берег

Новина українською

Новичок "Левого Берега" Диего Энрике Соуза рассказал о том, как принял решение приехать в Украину.

"Я долго не думал, принимая предложение "Левого Берега". Поговорил перед принятием решения с Сиднеем, который теперь является моим одноклубником. Он рассказывал только хорошее о клубе и украинской культуре, и я очень заинтересовался украинским футболом!

Конечно, не знал много о стране, поэтому позвонил Сиднею, и он рассказал мне о ней. После этого разговора я заинтересовался Украиной и сегодня я здесь. Мне здесь понравилось, поэтому хочу как можно быстрее адаптироваться, выучить язык и играть в футбол, ведь это очень важно для меня.

Уже имел возможность сыграть несколько матчей вместе с командой. Нахожусь в процессе адаптации к стилю игры, но уже готов играть. Буду продолжать работать, чтобы иметь возможность помочь команде в чемпионате", - приводит слова бразильского вингера клубная пресс-служба.

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Левый берег (Киев)
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Источник:
ФК Лівий Берег
Опубликовал: Алина Ерофеева
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