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Заря обратила внимание на защитника Полесья - Источник
Пока это только заинтересованность со стороны клуба
Фото: ФК Полісся
"Заря" нацелилась на защитника второй команды "Полесья" Алексея Авраменко, сообщает Telegram-канал "INSIDE UPL".
По информации источника, луганчане заинтересованы в аренде до конца текущего сезона, чтобы тот не играл во Второй лиге, а получил шанс в УПЛ.
Ранее сообщалось, что игрок должен был переехать в одесский "Черноморец", однако из-за форс-мажорных обстоятельств он поехал на сборы вместе с основной командой житомирян.
Что касается "Зари", то пока это только заинтересованность со стороны луганчан. В то же время клуб также рассматривает в альтернативу другого игрока на эту позицию, который имеет иностранное гражданство.
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