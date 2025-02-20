Заря обратила внимание на защитника Полесья - Источник

"Заря" нацелилась на защитника второй команды "Полесья" Алексея Авраменко, сообщает Telegram-канал "INSIDE UPL".

По информации источника, луганчане заинтересованы в аренде до конца текущего сезона, чтобы тот не играл во Второй лиге, а получил шанс в УПЛ.

Ранее сообщалось, что игрок должен был переехать в одесский "Черноморец", однако из-за форс-мажорных обстоятельств он поехал на сборы вместе с основной командой житомирян.

Что касается "Зари", то пока это только заинтересованность со стороны луганчан. В то же время клуб также рассматривает в альтернативу другого игрока на эту позицию, который имеет иностранное гражданство.