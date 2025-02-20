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Два ключевых игрока Шахтера вернулись к тренировкам перед возобновлением УПЛ
Игроки снова в строю
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Полузащитники "Шахтера" Георгий Судаков и Дмитрий Крыськив вернулись к тренировкам вместе с командой, сообщает клубная пресс-служба.
Отметим, что у Судакова было небольшое повреждение, а у Крыськива - простуда.
В текущем сезоне Судаков провел 25 матчей за "горняков" во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи. На счету Крыськива 3 ассиста и 1 гол в 22 поединках.
Напомним, "Шахтер" возобновит вторую часть сезона УПЛ 24 февраля. Подопечные Марино Пушича встретятся с "Левым Берегом".
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