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"Восхищаюсь им и его карьерой". Бразилец Левого Берега назвал своего кумира

Премьер-лига

Диего Энрике Соуза назвал своего соотечественника

"Восхищаюсь им и его карьерой". Бразилец Левого Берега назвал своего кумира

Фото: ФК Лівий Берег

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21-летний новичок "Левого Берега" Диего Энрике Соуза рассказал о своем футбольном пути, кумире и самой комфортной позиции на поле.

"Моя семья всегда была очень вовлечена в футбол. Родители, дяди и я каждую неделю были на поле. На выходных мы были также вместе с мячом. Моя страсть к футболу идет именно оттуда.

Я родился в Бразилии в муниципалитете Андрадина, штат Сан-Паулу. Выступал за местные "Такуаритинга" и "Коммерсиал". Именно в этих командах я рос и учился футболу.

Мой кумир - Неймар! Я всегда был влюблен в "Сантос" - клуб из моего штата. С детства видел игру Неймара и сейчас восхищаюсь им и его карьерой!

Что касается моего амплуа, то я чувствую себя хорошо на позиции атакующего полузащитника. Однако, мне также комфортно играть на острие и в роли ложной девятки. Буду играть везде, где решит тренер и где принесу больше пользы команде", - рассказал Диего.

Ранее Соуза рассказал о том, как принял решение приехать в Украину.

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Источник:
ФК Лівий Берег
Опубликовал: Алина Ерофеева
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