Бывший форвард Динамо официально нашел новый клуб в Европе

Бывший нападающий киевского "Динамо" Илья Шкурин нашел новый клуб.

25-летний белорус перешел из ФК "Сталь" Мелец в варшавскую "Легию", сообщает официальный сайт "армейцев".

Он подписал трехлетний контракт. Сумма трансфера, по данным Transfermarkt, составила 1,5 млн евро. В новой команде Шкурин будет играть номером 17.

В текущем сезоне Шкурин провел 21 матч за "Сталь", забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

Напомним, Шкурин играл за "Динамо" на правах аренды с июля 2021 по февраль 2022. Форвард провел 11 поединков за "бело-синих", в которых оформил пять голевых передач.