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Бывший форвард Динамо официально нашел новый клуб в Европе
Сменил один польский клуб на другой
Фото: legia.com
Бывший нападающий киевского "Динамо" Илья Шкурин нашел новый клуб.
25-летний белорус перешел из ФК "Сталь" Мелец в варшавскую "Легию", сообщает официальный сайт "армейцев".
Он подписал трехлетний контракт. Сумма трансфера, по данным Transfermarkt, составила 1,5 млн евро. В новой команде Шкурин будет играть номером 17.
В текущем сезоне Шкурин провел 21 матч за "Сталь", забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.
Напомним, Шкурин играл за "Динамо" на правах аренды с июля 2021 по февраль 2022. Форвард провел 11 поединков за "бело-синих", в которых оформил пять голевых передач.
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