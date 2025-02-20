  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бывший форвард Динамо официально нашел новый клуб в Европе
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бывший форвард Динамо официально нашел новый клуб в Европе

Премьер-лига

Сменил один польский клуб на другой

Бывший форвард Динамо официально нашел новый клуб в Европе

Фото: legia.com

Новина українською

Бывший нападающий киевского "Динамо" Илья Шкурин нашел новый клуб.

25-летний белорус перешел из ФК "Сталь" Мелец в варшавскую "Легию", сообщает официальный сайт "армейцев".

Он подписал трехлетний контракт. Сумма трансфера, по данным Transfermarkt, составила 1,5 млн евро. В новой команде Шкурин будет играть номером 17.

В текущем сезоне Шкурин провел 21 матч за "Сталь", забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

Напомним, Шкурин играл за "Динамо" на правах аренды с июля 2021 по февраль 2022. Форвард провел 11 поединков за "бело-синих", в которых оформил пять голевых передач.

По теме
yellow-arrow
Верес продлил контракт с центральным защитником клуба
yellow-arrow
"Восхищаюсь им и его карьерой". Бразилец Левого Берега назвал своего кумира
yellow-arrow
Два ключевых игрока Шахтера вернулись к тренировкам перед возобновлением УПЛ
Легия (Варшава) Илья Шкурин Сталь (Мелец)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Legia.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости