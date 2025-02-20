  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Верес продлил контракт с центральным защитником клуба
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Верес продлил контракт с центральным защитником клуба

Премьер-лига

Сохранили футболиста

Верес продлил контракт с центральным защитником клуба

Фото - НК Верес

Новина українською

"Верес" продлил контракт с центральным защитником клуба Семёном Вовченком.

Ровенский клуб сообщил, что новый контракт действителен до 2027 года. Прошлый контракт защитника действовал до конца сезона.

Семён Вовченко присоединился к "Вересу" в 2022 году свободным агентом из тернопольской "Нивы". За ровенский клуб он провёл 69 матчей, в которых отметился пятью голами и голевой передачей. Также на счету защитника 16 жёлтых карточек и одна красная.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Вовченко сыграл в 18-ти матчах "Вереса", в которых забил гол и получил 5 жёлтых карточек.

По теме
yellow-arrow
Бывший форвард Динамо официально нашел новый клуб в Европе
yellow-arrow
"Восхищаюсь им и его карьерой". Бразилец Левого Берега назвал своего кумира
yellow-arrow
Два ключевых игрока Шахтера вернулись к тренировкам перед возобновлением УПЛ
Верес (Ровно) Семен Вовченко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
NK Veres
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости