"Верес" продлил контракт с центральным защитником клуба Семёном Вовченком.

Ровенский клуб сообщил, что новый контракт действителен до 2027 года. Прошлый контракт защитника действовал до конца сезона.

Семён Вовченко присоединился к "Вересу" в 2022 году свободным агентом из тернопольской "Нивы". За ровенский клуб он провёл 69 матчей, в которых отметился пятью голами и голевой передачей. Также на счету защитника 16 жёлтых карточек и одна красная.

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В этом сезоне Вовченко сыграл в 18-ти матчах "Вереса", в которых забил гол и получил 5 жёлтых карточек.