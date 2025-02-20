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Верес продлил контракт с центральным защитником клуба
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Фото - НК Верес
"Верес" продлил контракт с центральным защитником клуба Семёном Вовченком.
Ровенский клуб сообщил, что новый контракт действителен до 2027 года. Прошлый контракт защитника действовал до конца сезона.
Семён Вовченко присоединился к "Вересу" в 2022 году свободным агентом из тернопольской "Нивы". За ровенский клуб он провёл 69 матчей, в которых отметился пятью голами и голевой передачей. Также на счету защитника 16 жёлтых карточек и одна красная.
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В этом сезоне Вовченко сыграл в 18-ти матчах "Вереса", в которых забил гол и получил 5 жёлтых карточек.
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