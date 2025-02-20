  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Клубы УПЛ почтили память Героев Небесной Сотни
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клубы УПЛ почтили память Героев Небесной Сотни

Премьер-лига

Вечная память героям

Клубы УПЛ почтили память Героев Небесной Сотни

Єрмак телеграм-канал

Новина українською

Сегодня, 20-го февраля, Украина чтит память Героев Небесной Сотни, людей, которые отдали свою жизнь за свободу, достоинство и будущее нашего государства.

Официальные аккаунты Украинской Премьер-Лиги и клубов, участвующих в соревновании, сделали соответствующие посты в соцсетях в память о подвиге людей, которые защищали и продолжают защищать независимость страны.

Українська Прем’єр-Ліга пам’ятає подвиг Героїв та висловлює повагу до всіх, хто продовжує захищати нашу незалежність. Відвага, самопожертва і любов до Батьківщини - це те, що об’єднує нас і веде вперед.

Вічна пам’ять Героям!
Слава ЗСУ! Слава Україні!

Читайте такжеЗеленский: В эти дни 2014 года Россия выбрала войну
По теме
yellow-arrow
Футбольный агент вспомнил, как нынешний защитник гранда АПЛ мог перейти в УПЛ 12 лет назад
yellow-arrow
Верес продлил контракт с центральным защитником клуба
yellow-arrow
Бывший форвард Динамо официально нашел новый клуб в Европе
УПЛ война с россией Небесная сотня
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости