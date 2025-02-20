Клубы УПЛ почтили память Героев Небесной Сотни

Сегодня, 20-го февраля, Украина чтит память Героев Небесной Сотни, людей, которые отдали свою жизнь за свободу, достоинство и будущее нашего государства.

Официальные аккаунты Украинской Премьер-Лиги и клубов, участвующих в соревновании, сделали соответствующие посты в соцсетях в память о подвиге людей, которые защищали и продолжают защищать независимость страны.

Українська Прем’єр-Ліга пам’ятає подвиг Героїв та висловлює повагу до всіх, хто продовжує захищати нашу незалежність. Відвага, самопожертва і любов до Батьківщини - це те, що об’єднує нас і веде вперед. Вічна пам’ять Героям!

Слава ЗСУ! Слава Україні!