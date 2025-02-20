Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клубы УПЛ почтили память Героев Небесной Сотни
Вечная память героям
Єрмак телеграм-канал
Сегодня, 20-го февраля, Украина чтит память Героев Небесной Сотни, людей, которые отдали свою жизнь за свободу, достоинство и будущее нашего государства.
Официальные аккаунты Украинской Премьер-Лиги и клубов, участвующих в соревновании, сделали соответствующие посты в соцсетях в память о подвиге людей, которые защищали и продолжают защищать независимость страны.
Українська Прем’єр-Ліга пам’ятає подвиг Героїв та висловлює повагу до всіх, хто продовжує захищати нашу незалежність. Відвага, самопожертва і любов до Батьківщини - це те, що об’єднує нас і веде вперед.
Вічна пам’ять Героям!
Слава ЗСУ! Слава Україні!
Популярное сейчас
- Буданов ответил, удастся ли в этом году достичь режима прекращения огня
- Гвардиола: В какой-то мере это конец цикла. Ничто не вечно. Я принимаю реальность
- Победа ПСВ над Ювентусом принесла исторический успех Нидерландам и исторический провал Италии
- "Обострение перешло в клинику". Рух ответил на сенсационное заявление журналиста
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике