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Третий год без матчей. Как живёт один из стадионов принимающих Евро-2012 и сборную Украины. Фото

Премьер-лига
Обновлено

Материал из Харькова

Третий год без матчей. Как живёт один из стадионов принимающих Евро-2012 и сборную Украины. Фото

Фото - Владислав Прийменко, UA-Футбол

Владислав Прийменко Автор UA-Футбол
Новина українською

Стадион ОСК "Металлист" с 2022-го года не принимает футбольные матчи. В Харькове из-за близости границы с РФ проводить поединки опасно.

Несмотря на это, за ОСК "Металлист" ухаживают и ждут возвращения футбола.

В районе стадиона ходит транспорт. Метро, трамваи, автобусы. Работает местное кафе. Территория ухоженная, убранная. На стадионе по-прежнему работают сотрудники.

О былом напоминают дома с логотипом "Металлиста", кассы с секторами стадиона, камеры хранения, автобус с логотипом клуба, стоящий за забором, и столики.

Вывески входа на сектора со временем выцвели.

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Один из входов на стадион оказался открытым и люди наблюдали за тренировкой академии "Металлиста 1925". Это оказалось удивлением. Температура была минусовой, лежал снег, но парни бегали и тренера руководили процессом.

Ночью стадион не освещается. Но даже в мирное время он освещался лишь в дни матчей. Зато освещена территория городскими фонарями. На территории работает фитнес-центр, в котором тренируются желающие.

Внутрь, к сожалению, попасть не удалось, но снаружи видно, что город ухаживает за стадионом.

Фотогалерея

Третий год без матчей. Как живёт один из стадионов принимающих Евро-2012 и сборную Украины. Фото - фото 1Третий год без матчей. Как живёт один из стадионов принимающих Евро-2012 и сборную Украины. Фото - фото 2Третий год без матчей. Как живёт один из стадионов принимающих Евро-2012 и сборную Украины. Фото - фото 3Третий год без матчей. Как живёт один из стадионов принимающих Евро-2012 и сборную Украины. Фото - фото 4Третий год без матчей. Как живёт один из стадионов принимающих Евро-2012 и сборную Украины. Фото - фото 5Третий год без матчей. Как живёт один из стадионов принимающих Евро-2012 и сборную Украины. Фото - фото 6Третий год без матчей. Как живёт один из стадионов принимающих Евро-2012 и сборную Украины. Фото - фото 7Третий год без матчей. Как живёт один из стадионов принимающих Евро-2012 и сборную Украины. Фото - фото 8Третий год без матчей. Как живёт один из стадионов принимающих Евро-2012 и сборную Украины. Фото - фото 9Третий год без матчей. Как живёт один из стадионов принимающих Евро-2012 и сборную Украины. Фото - фото 10Третий год без матчей. Как живёт один из стадионов принимающих Евро-2012 и сборную Украины. Фото - фото 11Третий год без матчей. Как живёт один из стадионов принимающих Евро-2012 и сборную Украины. Фото - фото 12

Напомним, что ОСК "Металлист" принимал матчи "Металлиста", "Металлиста 1925", "Шахтёра" и сборной Украины.

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