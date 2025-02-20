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Третий год без матчей. Как живёт один из стадионов принимающих Евро-2012 и сборную Украины. Фото
Материал из Харькова
Фото - Владислав Прийменко, UA-Футбол
Стадион ОСК "Металлист" с 2022-го года не принимает футбольные матчи. В Харькове из-за близости границы с РФ проводить поединки опасно.
Несмотря на это, за ОСК "Металлист" ухаживают и ждут возвращения футбола.
В районе стадиона ходит транспорт. Метро, трамваи, автобусы. Работает местное кафе. Территория ухоженная, убранная. На стадионе по-прежнему работают сотрудники.
О былом напоминают дома с логотипом "Металлиста", кассы с секторами стадиона, камеры хранения, автобус с логотипом клуба, стоящий за забором, и столики.
Вывески входа на сектора со временем выцвели.
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Один из входов на стадион оказался открытым и люди наблюдали за тренировкой академии "Металлиста 1925". Это оказалось удивлением. Температура была минусовой, лежал снег, но парни бегали и тренера руководили процессом.
Ночью стадион не освещается. Но даже в мирное время он освещался лишь в дни матчей. Зато освещена территория городскими фонарями. На территории работает фитнес-центр, в котором тренируются желающие.
Внутрь, к сожалению, попасть не удалось, но снаружи видно, что город ухаживает за стадионом.
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Напомним, что ОСК "Металлист" принимал матчи "Металлиста", "Металлиста 1925", "Шахтёра" и сборной Украины.
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