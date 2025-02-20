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Колос – Черноморец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
Колос – Черноморец: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.02.25 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Чорноморець
Вторая часть УПЛ стартует матчем "Колос" - "Черноморец". Обе команды значительно обновились в межсезонье с надеждами улучшить свое турнирное положение. "Черноморец" находится в зоне прямого вылета, а "Колос" - неподалеку от зоны стыковых матчей, поэтому битва за очки должна быть ожесточенной.
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Поединок восемнадцатого тура УПЛ сезона 2024/2025 "Колос" - "Черноморец" состоится в пятницу, 21 февраля 2025, в 15:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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