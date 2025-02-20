"Когда пришел - не получил ни одной зарплаты". Украинский защитник вспомнил свой трансфер в Днепр

Украинский защитник "Карпат" Владимир Адамюк рассказал о своем периоде выступлений в "Днепре", вспомнив о финансовых проблемах клуба.

– Твоя карьера стремительно развивалась – и вот ты уже в "Днепре", который годом ранее играл в финале Лиги Европы.

– В это не верилось. Хотя я выдал хорошие игры за "Сталь". На одном из матчей мне сказали, что на меня приехали смотреть, так что есть шанс куда-то перейти. И уже зимой я поехал на собрание с Днепром, хотя еще не подписал контракт. Провел с ними два собрания, после чего Мирон Богданович (Маркевич – прим) сказал: "Я хочу, чтобы ты остался". Параллельно поступило предложение от "Карпат". Если бы чуть раньше, может быть, оказался бы во Львове. Но уже дал слово Маркевичу, так что не мог его нарушить.

– Коломойский в то время начинал топить "Днепр", финансирование пересыхало. Почувствовал это на собственном кармане?

– Сначала – да. Я когда пришел, то не получил ни одной зарплаты. Так что поехал в "Волынь" в Виталий Кварцяный. Прошло с ними собрание, после чего пришел звонок от Андрея Русола: "Не хочешь вернуться в "Днепр"? Мы компенсируем то, что не выплатили". Тем более "Волыни" запретили регистрировать новых игроков. Поэтому я вернулся в команду, которую возглавил Михайленко", – сказал Адамюк.