Черноморец объявил о подписании еще двух новичков

ФК "Черноморец" официально объявил о подписании двух футболистов.

В сообщении от одесского клуба говорится о том, что к команде присоединился 28-летний Игорь Когут из "Металлиста 1925", который также известен своими выступлениями за СК "Днепр-1", и 21-летний Богдан Панчишин из "Полесья-2".

Оба хавбека, на которых рассчитывает главный тренер "Черноморца" Александр Бабич и его тренерский штаб, будут выступать за "черно-синих" на правах аренды до конца сезона.

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Напомним, что ранее "Черноморец" подписал бразильского левого защитника, который является воспитанником "Сан-Паулу".