Шахтер продолжает сохранять интерес к игроку, который зимой перешел из Руха в Карпаты

" Шахтер " интересовался и продолжает интересоваться защитником Алексеем Сычем, несмотря на то, что тот этой зимой перешел из "Руха" в "Карпаты".

Об этом сообщает журналист и соведущий " ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

"Насколько я знаю, "Шахтер" интересовался и продолжает интересоваться Сычем. Потому что с Коноплей там действительно серьёзные проблемы", - сказал Спиваковский.

Напомним, что ранее была информация, что Сычем интересовались и "Шахтер" и "Динамо", однако футболист зимой все-таки перешел из "Руха" в "Карпаты" после "слияния" клубов.

Добавим, что за этот сезон Сыч сыграл за "Рух" 16 матчей, в которых отдал 4 голевые передачи.