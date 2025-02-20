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Шахтер продолжает сохранять интерес к игроку, который зимой перешел из Руха в Карпаты

Премьер-лига
Обновлено

У Шахтера проблемы с Коноплей

Шахтер продолжает сохранять интерес к игроку, который зимой перешел из Руха в Карпаты

Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов

Новина українською

"Шахтер" интересовался и продолжает интересоваться защитником Алексеем Сычем, несмотря на то, что тот этой зимой перешел из "Руха" в "Карпаты".

Об этом сообщает журналист и соведущий " ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

"Насколько я знаю, "Шахтер" интересовался и продолжает интересоваться Сычем. Потому что с Коноплей там действительно серьёзные проблемы", - сказал Спиваковский.

Напомним, что ранее была информация, что Сычем интересовались и "Шахтер" и "Динамо", однако футболист зимой все-таки перешел из "Руха" в "Карпаты" после "слияния" клубов.

Добавим, что за этот сезон Сыч сыграл за "Рух" 16 матчей, в которых отдал 4 голевые передачи.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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