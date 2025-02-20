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Шахтер продолжает сохранять интерес к игроку, который зимой перешел из Руха в Карпаты
У Шахтера проблемы с Коноплей
Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов
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Об этом сообщает журналист и соведущий " ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.
"Насколько я знаю, "Шахтер" интересовался и продолжает интересоваться Сычем. Потому что с Коноплей там действительно серьёзные проблемы", - сказал Спиваковский.
Напомним, что ранее была информация, что Сычем интересовались и "Шахтер" и "Динамо", однако футболист зимой все-таки перешел из "Руха" в "Карпаты" после "слияния" клубов.
Добавим, что за этот сезон Сыч сыграл за "Рух" 16 матчей, в которых отдал 4 голевые передачи.
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