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Бартулович: У Александрии хорошая команда, но у Зари есть свои качества, свои задачи
Тренер Зари обещает дать бой одному из лидеров
Фото: Зоря
Главный тренер "
– Младен, у "Зари" на сборах было три победы в заключительных матчах, а команда забивала больше двух голов в каждом спарринге. Как считаете, это хороший показатель перед таким важным матчем с "Александрией"?
– В целом на сборах первые матчи тяжело давались, потому что мы больше работали над физической подготовкой. И мы выходили на поединки под большими нагрузками. А потом мы немножко отдохнули и начали более детально к спаррингам готовиться. И это начало давать свои плоды. Мы очень много работы провели в тактическом плане. Мы проанализировали первый круг и поняли, что нам надо добавлять в тактическом плане.
– За "Александрией" персонально следили? Все-таки многие восхищаются тактикой Ротаня.
– Да, я смотрел 3 или 4 матча "Александрии" вживую. Да, у них хорошо поставлена игра. У них хорошая опытная команда. У них все четко отработано. У "Александрии" хорошая команда! Но у нас есть свои качества, свои задачи. Я считаю, что это будет очень интересная игра.
– В течение месяца у "Зари" будет два матча с оппонентами из топ-3 в УПЛ в лице "Александрии" и "Динамо". Во время сборов на это делали акцент?
– Каждый матч тяжелый. После "Александрии" у нас будет встреча с "Рухом". Мы от игры к игре идем.
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