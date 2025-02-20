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На тренировку Шахтера пришел настоящий GOAT

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Горняки выложили забавное видео в соцсетях

На тренировку Шахтера пришел настоящий GOAT

Фото - ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Неожиданный гость появился на поле во время последней тренировки донецкого "Шахтера" на сборах в Турции. Команду посетил настоящий GOAT, а "горняки" уже шутят о его возможном трансфере.

Футболисты "Шахтера" вышли на финишную прямую зимних сборов за рубежом. Скоро команда вернется в Украину.

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Уже в понедельник 24-го февраля "Шахтер" сыграет с "Левым Берегом" в матче 18-го тура УПЛ после возобновления чемпионата.

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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Андрей Журба
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