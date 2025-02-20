На тренировку Шахтера пришел настоящий GOAT

Неожиданный гость появился на поле во время последней тренировки донецкого "Шахтера" на сборах в Турции. Команду посетил настоящий GOAT, а "горняки" уже шутят о его возможном трансфере.

Футболисты "Шахтера" вышли на финишную прямую зимних сборов за рубежом. Скоро команда вернется в Украину.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Уже в понедельник 24-го февраля "Шахтер" сыграет с "Левым Берегом" в матче 18-го тура УПЛ после возобновления чемпионата.