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Но не Назарина. Александрия продолжает поиски опорника на замену Калюжному
Вероятно, это будет легионер
fco.com.ua
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Как сообщает ТаТоТаке, "горожане", если нйдут подходящую кандидатуру, хотели бы подписать опорника уже в зимнее трансферное окно.
Также отмечается, что это точно не будет Егор Назарина из "Шахтера", которым раньше интересовалась "Александрия". Вероятно, это будет легионер.
Напомним, что Калюжный доиграет в "Александрии" до конца сезона, после чего покинет команду по окончанию контракта. Основным претендентом на игрока СМИ считают "Металлист 1925".
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