Но не Назарина. Александрия продолжает поиски опорника на замену Калюжному

" Александрия " продолжает поиски опорного полузащитнику на замену Ивану Калюжному, который летом покинет команду.

Как сообщает ТаТоТаке, "горожане", если нйдут подходящую кандидатуру, хотели бы подписать опорника уже в зимнее трансферное окно.

Также отмечается, что это точно не будет Егор Назарина из "Шахтера", которым раньше интересовалась "Александрия". Вероятно, это будет легионер.

Напомним, что Калюжный доиграет в "Александрии" до конца сезона, после чего покинет команду по окончанию контракта. Основным претендентом на игрока СМИ считают "Металлист 1925".