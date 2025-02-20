  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Но не Назарина. Александрия продолжает поиски опорника на замену Калюжному
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Но не Назарина. Александрия продолжает поиски опорника на замену Калюжному

Премьер-лига
Обновлено

Вероятно, это будет легионер

Но не Назарина. Александрия продолжает поиски опорника на замену Калюжному

fco.com.ua

Новина українською

"Александрия" продолжает поиски опорного полузащитнику на замену Ивану Калюжному, который летом покинет команду.

Как сообщает ТаТоТаке, "горожане", если нйдут подходящую кандидатуру, хотели бы подписать опорника уже в зимнее трансферное окно.

Также отмечается, что это точно не будет Егор Назарина из "Шахтера", которым раньше интересовалась "Александрия". Вероятно, это будет легионер.

Напомним, что Калюжный доиграет в "Александрии" до конца сезона, после чего покинет команду по окончанию контракта. Основным претендентом на игрока СМИ считают "Металлист 1925".

По теме
yellow-arrow
Бартулович: У Александрии хорошая команда, но у Зари есть свои качества, свои задачи
yellow-arrow
Шахтер продолжает сохранять интерес к игроку, который зимой перешел из Руха в Карпаты
yellow-arrow
УПЛ ТВ запустили еженедельный проект Футбол 360. Известно наполнение проекта
Шахтер (Донецк) ФК Александрия Иван Калюжный Егор Назарина
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости