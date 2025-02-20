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УПЛ ТВ запустили еженедельный проект Футбол 360. Известно наполнение проекта

Премьер-лига
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УПЛ ТВ запустили еженедельный проект Футбол 360. Известно наполнение проекта

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Новина українською

УПЛ ТВ запустили еженедельный проект

Telegram-канал сообщил о запуске проекта "Футбол 360". В нём будут обзоры всего тура УПЛ, самых интересных матчей и еврокубков. Также внимание будет уделяться выступлениям украинских легионеров в АПЛ, Серии А и Ла Лиге.

Создатели обещают, что это шоу станет центральным и будет содержать аналитику, эксклюзивы, дискуссии и самые "горячие" моменты недели.

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Ранее УПЛ ТВ объявили о запуске центра футбольных новостей, содержащий информацию не только об УПЛ, но и о сборной, еврокубках и ТОП-5 европейских соревнований.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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