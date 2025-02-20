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"У Зари прозвище "мужики", - Будковский с оптимизмом смотрит во вторую часть сезона

Премьер-лига
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У Зари тежелый рестарт сезона с сильными соперниками

"У Зари прозвище "мужики", - Будковский с оптимизмом смотрит во вторую часть сезона

Скриншот: канал Полісся на YouTube

Новина українською

Форвард "Зари" Филипп Будковский поделился ожиданиями о второй части сезона УПЛ.

– Филипп, накануне старта второй половины сезона УПЛ, какой свой гол в первой части текущей кампании можете назвать лучшим?

– Самое главное, что они есть. А так в принципе хорошо, когда вернулся в команду и отличился голом. Для меня это был маленький толчок для того, чтобы двигаться дальше.

– Матч с "Александрией" будет интересен и важен для обеих команд. Впереди у обоих коллективов два опытных лидера – у "Александрии" Филиппов, в "Заре" это вы. Какие ожидания от этого поединка?

– Сейчас такие погодные условия, что на первое место выйдут характер и где-то стандарты. И главное – это забитые мячи. Потому что в таких играх в такую погоду один забитый мяч может быть на вес золота.

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– В течение месяца у "Зари" будет два непростых матча с соперниками из топ-3 в УПЛ - с "Александрией" и "Динамо". Во время сборов об этом думали и настраивались на такую дистанцию?

– Я же говорю, что сейчас такие погодные условия, при которых все будут равны. В принципе, будем играть только за счет характера и за счет того, что есть прозвище у команды "мужики". Только так.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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