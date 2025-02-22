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Оболонь - Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Премьер-лига

Оболонь - Ворскла: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.02.25 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Оболонь - Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Фото: ФК Оболонь

Новина українською

Наконец-то украинские болельщики дождались старта второй части сезона УПЛ. В Киеве на "Оболонь-Арене" сыграют между собой команды из нижней части турнирной таблицы.

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Игра первого круга в Полтаве завершилась уверенной победой "Ворсклы" – 2:0. Смогут ли "пивовары" реваншироваться за то поражение? Турнирное положение обязывает их набирать очки.

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Поединок 18-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Оболонь" - "Ворскла" состоится в воскресенье, 23 февраля 2025, в 13:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, телеканале УПЛ ТВ.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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