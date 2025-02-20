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Не хотел возвращаться в Украину. Лидер Вереса устроил бунт на сборах в Турции

Премьер-лига
Обновлено

У клуба большие проблемы с Луаном

Не хотел возвращаться в Украину. Лидер Вереса устроил бунт на сборах в Турции

Фото: НК Верес

Новина українською

Украинский журналист и соведущий " ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал о том, что бразильский вингер "Вереса" Луан на сборах в Турции устроил "бунт" и не хотел возвращаться в Украину.

"У "Вереса" большие проблемы с Луаном. Из того, что я знаю, он саботировал самостоятельную зимнюю работу на каникулах. Он ничего не делал на тренировках, делал нервы руководству клуба. Была даже встреча с президентом клуба. Луан божился, что он с "Вересом" до конца, но потом его стали дергать агенты из Бразилии, потому что он принадлежит клубу "Америка" и у него еще полгода аренды в "Вересе".

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И игрок начал чуть ли не в ультимативной форме говорить, что я возвращаюсь, берите мне билеты до Бразилии.

И как я знаю, что в самолете со сборов в Турции он очутился почти случайно – он не планировал возвращаться. Его взяли, посадили туда и сказали, что так себя вести нельзя.

Такая история, я думаю, что сейчас ни ментально, ни функционально Луан вряд ли будет хорошим помощником своей команде", - сказал Спиваковский.

Напомним, что в текущем сезоне Луан провел за "Верес" 18 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 1 ассист.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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