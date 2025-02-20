" Колос " продолжает поиски опорного полузащитника, чтобы создать конкуренцию Александру Демченко, которому сейчас в команде просто нет альтернативы.

Как сообщает ТаТоТаке, клуб делал серьезную ставку на Линдона Эмерллаху из косовского клуба "Балкани", но игрок сделал выбор в пользу румынского "Клужа".

Поэтому поиски опорника в "Колосе" продолжаются.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Колос" идет на 11-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 18 очков.