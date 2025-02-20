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Колос продолжает поиски опорного полузащитника
Усиление может быть уже зимой
Фото: ФК Колос
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Как сообщает ТаТоТаке, клуб делал серьезную ставку на Линдона Эмерллаху из косовского клуба "Балкани", но игрок сделал выбор в пользу румынского "Клужа".
Поэтому поиски опорника в "Колосе" продолжаются.
Напомним, что по итогам осенней части сезона "Колос" идет на 11-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 18 очков.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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