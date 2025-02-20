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"Никуда оно не денется", - Сабо назвал команду, которая заберет чемпионство в УПЛ

Премьер-лига
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Отыграть 10 очков почти невозможно

"Никуда оно не денется", - Сабо назвал команду, которая заберет чемпионство в УПЛ

Новина українською

Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо перед рестартом сезона УПЛ поговорил о зимних трансферах и оценил шансы команд на чемпионство.

– Среди тех, о ком говорят больше всего в контексте трансферов в зарубежные клубы, так это Владимир Бражко и Николай Шапаренко. А что скажете об Александре Пихаленке?

– Даже не знаю. Если говорить о европейских клубах, то это совсем другой уровень. Там по-другому играют в футбол. Пихаленок такой футболист, который играет в центре поля и не идет в отбор. Я не вижу его как игрока, который может сыграть в английском чемпионате или любом другом из ведущих в Европе.

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– И "Динамо", и "Шахтер" в последнее время претерпели кадровые изменения, расставшись с ведущими футболистами. Не станет ли это на руку кому-нибудь из главных конкурентов, которые могут броситься вдогонку в борьбе за медали?

– Не думаю. Разница в десять очков, образовавшаяся после осенней части чемпионата между динамовцами и горняками достаточно солидная. Поэтому могу сказать, что "Динамо" будет чемпионом. Никуда оно не денется. Однажды я уже говорил: в чемпионате Украины все команды одинаковые – что "Динамо", что "Шахтер", что "Александрия". И если о них говорить в контексте возможности игроков, то повторюсь: не вижу таких футболистов, которые могли бы поехать выступать в Англию, Францию ​​или еще куда-то – и там выглядели бы на приличном уровне. Нет. Пока таких футболистов нет.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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