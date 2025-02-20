В УАФ рассказали, когда будет сдан в эксплуатацию многострадальный стадион Ингульца

В комитете по стадионам и безопасности проведения соревнований УАФ, рассказали, как обстоят дела с вводом в эксплуатацию нового стадиона " Ингульца ".

"Сейчас идет процесс прохождения экспертизы проекта. Это займет какое-то время, все зависит от компании, которая будет это выполнять. Частная или государственная. Будет выбирать владелец. После окончания процесса экспертизы владелец получит официальное разрешение на строительство. В апреле начнется этап строительства. Если все пройдет хорошо, в мае начнется этап ввода в эксплуатацию", - сказали в УАФ.

Напомним, что новый стадион "Ингульца" был достроен еще перед началом сезона, но не был введен в эксплуатацию, из-за чего в УПЛ произошло ряд скандалов, вплоть до того что президент петровского клуба грозился снять команду с соревнований.