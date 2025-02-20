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В УАФ рассказали, когда будет сдан в эксплуатацию многострадальный стадион Ингульца

Премьер-лига
Обновлено

Эпопея со стадионом продолжается

В УАФ рассказали, когда будет сдан в эксплуатацию многострадальный стадион Ингульца

фото из свободных источников

Новина українською

В комитете по стадионам и безопасности проведения соревнований УАФ, рассказали, как обстоят дела с вводом в эксплуатацию нового стадиона "Ингульца".

"Сейчас идет процесс прохождения экспертизы проекта. Это займет какое-то время, все зависит от компании, которая будет это выполнять. Частная или государственная. Будет выбирать владелец.

После окончания процесса экспертизы владелец получит официальное разрешение на строительство. В апреле начнется этап строительства. Если все пройдет хорошо, в мае начнется этап ввода в эксплуатацию", - сказали в УАФ.

Напомним, что новый стадион "Ингульца" был достроен еще перед началом сезона, но не был введен в эксплуатацию, из-за чего в УПЛ произошло ряд скандалов, вплоть до того что президент петровского клуба грозился снять команду с соревнований.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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yuriy762 (Харьков)
20.02.2025 в 21:09
На старом стадионе была интересная трибуна для болельщиков команды гостей. Клетка как в зоопарке для крупных хищников с небольшой калиткой с замком. Внутри клетки десятка три кресел. Клетка стояла за одними из ворот на довольно приличном расстоянии.
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Комментарии 2
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yuriy762 (Харьков)
20.02.2025 в 21:09
На старом стадионе была интересная трибуна для болельщиков команды гостей. Клетка как в зоопарке для крупных хищников с небольшой калиткой с замком. Внутри клетки десятка три кресел. Клетка стояла за одними из ворот на довольно приличном расстоянии.
Ответить
2
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
20.02.2025 в 21:18
А що можна чекати від кримінальника, який вбивав, гвалтував та відбирав майно в людей. А прикривав все родич з прокуратури. А безнаказаність породжує все нові й нові злочини ( як з бункерним ху.йлом)....
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