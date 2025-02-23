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Шахтер - Левый Берег. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Премьер-лига

Шахтер - Левый Берег: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24.02.25 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Шахтер - Левый Берег. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Фото: ФК Шахтар

Новина українською

Очень непростой старт второй части сезона ожидает киевский "Левый Берег", ведь подопечные Первака будут играть против "Шахтера". Смогут ли киевляне навязать борьбу фавориту?

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В первом круге "горнякам" было максимально непросто, но они все же смогли выиграть. "Шахтер" не имеет права терять очки, но легкой прогулки хозяевам поля никто не гарантирует.

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Поединок 18-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Шахтер" - "Левый Берег" состоится в понедельник, 24 февраля 2025 года, в 18:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, телеканале УПЛ ТВ.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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