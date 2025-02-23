Шахтер - Левый Берег. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Очень непростой старт второй части сезона ожидает киевский "Левый Берег", ведь подопечные Первака будут играть против "Шахтера". Смогут ли киевляне навязать борьбу фавориту?

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В первом круге "горнякам" было максимально непросто, но они все же смогли выиграть. "Шахтер" не имеет права терять очки, но легкой прогулки хозяевам поля никто не гарантирует.

Поединок 18-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Шахтер" - "Левый Берег" состоится в понедельник, 24 февраля 2025 года, в 18:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, телеканале УПЛ ТВ.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Шахтер - Левый берег Смотреть трансляцию