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В Кривбассе рассказали, почему домашний матч с Вересом перенесен в Ровно
Свой домашний матч с Вересом Кривбасс проведет в Ровно
fckryvbas.com
Агроном "Кривбасса" Дмитрий Чеха рассказал, что причиной переноса матча 18-го тура УПЛ с "Вересом" в Ровно стало отсутствие подогрева на стадионе "Горняк" в Кривом Роге.
– Насколько мы понимаем, стадион в Ровно может принять этот матч сугубо из-за того, что имеет подогрев газона, а стадион "Горняк" – нет?
– Да, вы совершенно правы. На стадионе в Ровно есть подогрев. Он начал работать за две недели до игры. К сожалению, на стадионе в Кривом Роге такого подогрева нет. У нас была запланирована реконструкция поля перед дебютом в УПЛ, даже были проплачены работы и материалы, но реконструкция должна была стартовать в конце весны, чтобы к лету успеть обновить поле.
Но, как вы знаете, 24 февраля 2022 г. началась война, и в тот момент не было понятно, что вообще будет с футболом. Поэтому руководство отказалось от реконструкции и направило эти деньги на нужды Вооруженных сил Украины.
– Если бы не война, стадион должен подогреть?
– Все мы понимаем, что с подогревом было бы лучше и это нормально, когда есть подогрев на стадионе. Но даже его отсутствие не мешало нам две предыдущие зимы принимать матчи УПЛ.
– То есть клубу не обязательно иметь стадион с подогревом поля?
– Конечно, подогрев нужен, он упрощает работу и позволяет полноценно функционировать футбольному полю. Но лично я не считаю, что его отсутствие – это повод не допускать стадионы в соревнованиях. Каждая арена, каждое поле и каждый его кусочек уникальны и к каждому нужен свой подход, именно для этого мы, агрономы, и работаем. Хорошо, что в этой сложной ситуации в Украине идут навстречу, и это требование не является главным для допуска стадиона к соревнованиям.
Когда закончится война, тогда нужно возвращаться к обсуждению этого вопроса и решать с агрономами и представителями всех клубов необходимость тех или иных критериев.
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