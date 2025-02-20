Полесье финализировало подписание бразильского вратаря

" Полесье " финализировало трансфер 18-летнего бразильского голкипера юношеской команды "Фламенго" Рафаэла Нунеса.

По данным Sport.ua, контракт сторон рассчитан на 4 года.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Нунеса житомирским "волкам" удалось подписать на правах свободного агента, однако "Полесье" и "Фламенго" договорились о том, что 30% экономических прав на футболиста останутся за "стервятниками".

Также отмечается, что сначала Нунес будет выступать за "Полесье-2" или молодежную команду клуба.