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Полесье финализировало подписание бразильского вратаря
Рафаэл Нунес присоединяется к Полесью
фото из свободных источников
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По данным Sport.ua, контракт сторон рассчитан на 4 года.
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Нунеса житомирским "волкам" удалось подписать на правах свободного агента, однако "Полесье" и "Фламенго" договорились о том, что 30% экономических прав на футболиста останутся за "стервятниками".
Также отмечается, что сначала Нунес будет выступать за "Полесье-2" или молодежную команду клуба.
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Источник:sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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