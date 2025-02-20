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Насколько внимательно вы следили за зимними трансферами клубов УПЛ 2024/25? Квиз от UA-Футбол

Премьер-лига

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Насколько внимательно вы следили за зимними трансферами клубов УПЛ 2024/25? Квиз от UA-Футбол

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В пятницу, 21-го февраля, матчем между "Колосом" и "Черноморцем" стартует вторая часть УПЛ 2024/25.

Перед возобновлением чемпионата мы предлагаем вам проверить, как внимательно вы следили за трансферами клубов УПЛ этой зимой, пройдя наш квиз.

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