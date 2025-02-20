Ворскла подпишет конкурента для Исенко из УПЛ

Многолетний кипер Вереса" Вадим Ющишин переходит в " Ворсклу ".

Как сообщает канал "Футбол с вертолета", вратарь в ближайшие часы подпишет долгосрочный контракт с полтавским клубом.

Интересно, что по данным Transfermarkt уже разорвал контракт с "Вересом", то есть в Полтаву он перейдет на правах свободного агента.

По задумке тренерского штаба полтавчан, Ющишин должен составлять конкуренцию Павлу Исенко.

25-летний Ющишин длительное время выступал за ривненчан, но большую часть времени был дублером Когута. В текущем сезоне кипер еще официальных матчей за ровенчан не играл.