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Ворскла подпишет конкурента для Исенко из УПЛ
Вадим Ющишин переходит в Ворсклу
Фото: НК Верес
Многолетний кипер Вереса" Вадим Ющишин переходит в "
Как сообщает канал "Футбол с вертолета", вратарь в ближайшие часы подпишет долгосрочный контракт с полтавским клубом.
Интересно, что по данным Transfermarkt уже разорвал контракт с "Вересом", то есть в Полтаву он перейдет на правах свободного агента.
По задумке тренерского штаба полтавчан, Ющишин должен составлять конкуренцию Павлу Исенко.
25-летний Ющишин длительное время выступал за ривненчан, но большую часть времени был дублером Когута. В текущем сезоне кипер еще официальных матчей за ровенчан не играл.
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