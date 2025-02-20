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Неожиданный выбор. Ашур назвал игрока Динамо, которого хотел бы видеть в Полесье

Премьер-лига
Обновлено

Коуч Полесья отметил Тараса Михавко

Неожиданный выбор. Ашур назвал игрока Динамо, которого хотел бы видеть в Полесье

Полісся

Новина українською

Главный тренер "Полесья" Имад Ашур, какого игрока "Динамо" (но только одного), он условно хотел бы видеть в свое команде. Интересно, что тренер назвал 19-летнего центрбека киевлян Тараса Михавко.

"Я считаю, что ему еще нужно время, конечно, чтобы добраться до определенного уровня, но очень вот его эта наглость, проактивность нравится. То, чего, мне кажется, в принципе достаточно часто не хватает центральным защитникам из-за этой настроенности и заточенности не рисковать с самого детства.

Думаю, это нравится не только мне, что очевидно. Конечно, ему еще нужно добавить в других компонентах, но это вопрос времени", – рассказал Ашур.

Напомним, что в текущем сезоне Михавко провел за "Динамо" 27 матчей: на его счету один гол, одна результативная передача.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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