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Неожиданный выбор. Ашур назвал игрока Динамо, которого хотел бы видеть в Полесье
Коуч Полесья отметил Тараса Михавко
Полісся
Главный тренер "
"Я считаю, что ему еще нужно время, конечно, чтобы добраться до определенного уровня, но очень вот его эта наглость, проактивность нравится. То, чего, мне кажется, в принципе достаточно часто не хватает центральным защитникам из-за этой настроенности и заточенности не рисковать с самого детства.
Думаю, это нравится не только мне, что очевидно. Конечно, ему еще нужно добавить в других компонентах, но это вопрос времени", – рассказал Ашур.
Напомним, что в текущем сезоне Михавко провел за "Динамо" 27 матчей: на его счету один гол, одна результативная передача.
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