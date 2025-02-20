Зеленский встретился с Келлогом и назвал разговор "хорошим"

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом.

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Встреча прошла без представителей СМИ и без финального брифинга.

Зеленский выразил благодарность США за всю оказанную помощь и двухпартийную поддержку Украины и украинского народа.

Президент Украины отметил, что во время "хорошего разговора" с Келлогом обсудили "ситуацию на поле боя и то, как вернуть всех наших пленных, а также действенные гарантии безопасности".

Собеседники подробно обсудили ситуацию на поле боя и то, как вернуть всех наших пленных, а также действенные гарантии безопасности.

"Украина с первой же секунды этой войны стремится к миру, и мы можем и должны сделать мир надежным и длительным, чтобы Россия больше никогда не смогла вернуться с войной. Украина готова к сильному, действительно полезному соглашению с президентом Соединенных Штатов по инвестициям и безопасности. Мы предложили самый быстрый и наиболее конструктивный путь достижения результата. Наша команда готова к работе 24/7. Успех объединяет. Всем в мире нужен успех в отношениях с Соединенными Штатами. Спасибо генералу Келлогу за совместную работу для достижения важных результатов", - написал президент.