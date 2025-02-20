Анатолий Чанцев: В борьбе за чемпионство ничего чрезвычайного не произойдет

Чуть больше двух месяцев длился зимний перерыв в чемпионате Украины. И вот в пятницу, 21 февраля, он возобновляется. Накануне старта весенней части сезона-2024/25 своими ожиданиями относительно чемпионства и судьбы команд, находящихся в нижней части турнирной таблицы, поделился экс-наставник запорожского "Металлурга" и луганской "Зари" Анатолий Чанцев, который сегодня является именинником.

- Вы родились 20 февраля, когда на протяжении многих десятилетий в это время команды готовились к соревнованиям на тренировочных сборах. Какой День рождения запомнился больше всего?

- Когда играл и работал в разных командах, то так и было - обычно мой личный праздник приходился на период подготовки к чемпионату или к его весенней части. Помнится, как работая в запорожском "Металлурге" мы были на тренировочном сборе в Испании и тогда все одноклубники - как руководство клуба, коллеги, так и подопечные меня очень тепло поздравили. Мне ничего не оставалось, как после очередного рабочего дня собраться вместе со всеми в моем гостиничном номере. Я даже не ожидал, что соберется столько людей! Это была приятная неожиданность. Хорошо посидели, посмеялись и пообщались. Было очень весело, что до сих пор приятно вспоминать.

- Каковы ваши ожидания от весенней части чемпионата в украинской Премьер-лиге?

- Если говорить о заочном споре наших грандов - "Шахтера" и "Динамо", то мне кажется, что ничего чрезвычайного не произойдет - киевляне станут чемпионами. А вот "Шахтеру" нужно будет побороться. А вообще я ожидаю интересные матчи, от которых хотелось бы получать удовольствие.

- Игра какой из команд УПЛ вам импонирует?

- Мне очень нравится игра "Кривбасса". Ребята из Кривого Рога выдают достаточно интересные и, я бы сказал, "вкусные" матчи. Среди ряда таких мне почему-то запомнилась игра с "Карпатами". Она проходила преимущественно на половине поля львовской команды. У "Кривбасса" было много голевых моментов, а вот фарта, чтобы поразить ворота соперника, не хватало. Думаю, что новички криворожской команды придут ко двору, поэтому я желаю Юрию Вернидубу и его подопечным, чтобы по итогам сезона они попали в еврокубки. Надеюсь, что так оно и будет.

- Хотелось бы знать ваше мнение относительно команд, которые находятся в нижней части турнирной таблицы. "Черноморец" и "Ингулец" находятся в ее подвале, а "Оболонь" и "Левый берег" в зоне переходных игр. Что ждет эти команды в весеннем отрезке чемпионата?

- Я не люблю оценивать шансы команд, которые расположились внизу таблицы - это будет неэтично с профессиональной точки зрения. И вообще не склонен давать прогнозы. А вот высказать свое мнение относительно игры той или иной команды - пожалуйста. Начну с "Ингульца". Видел несколько матчей с его участием. И знаете - такие интересные игры в исполнении этой команды были! Одна из них - с "Ворсклой", которую футболисты из Петрово обыграли. Очень хорошо они выглядели, интересная игра была. Но были у "Ингульца" и провальные матчи. То есть можно сделать вывод: этой команде не хватает стабильности.

О "Черноморце" мне пока трудно что-то сказать. Недавно на клуб был наложен трансферный бан, поэтому некоторое время было неизвестно, будут ли играть приглашенные в команду новички или не будут. Одесситы берут и берут футболистов, а как оно будет дальше - неизвестно. У одесского клуба слишком большая текучесть кадров, и именно это, по моему мнению, им изрядно мешает. "Черноморцу" не хватает стабильности.

Если говорить об "Оболони", то в начале сезона, когда после ряда неудач на старте команду возглавил Сергей Шищенко, была сложная ситуация. И следует сказать, что у "пивоваров" были интересные и боевые игры, за которыми было приятно наблюдать. В них "Оболонь" создавала моменты, проявляла усердие. Но бывало, что когда возникал подъем, за ним следовал спад.

Что касается "Левого берега", то у этой команды также есть проблема со стабильностью. То она преподнесет какую-то маленькую сенсацию, то вдруг у нее игра не идет. Но как бы там ни было, а игру этого молодого коллектива интересно смотреть. Особенно когда он демонстрирует комбинационный футбол, с быстрой и остроатакующей игрой. Поэтому я желаю всем вышеназванным командам, чтобы все, что планируется тренерским штабом, получалось. Это во-первых. А во-вторых, чтобы им удавалась игра и был остроатакующий футбол. В последнее время именно об этом я слышу из уст каждого тренера. Поэтому надеюсь, что так оно и будет. Трудно сказать, как будут складываться турнирные дела у каждой из упомянутых чуть выше команд и кто из них "вылетит". Лично я выразил бы им всем поддержку.