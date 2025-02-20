У Черноморца не получилось подписать еще одного игрока Полесья

Одесскому " Черноморцу " все же удалось заявить Богдана Панчишина, который стал очередным футболистом, пришедшим из житомирского "Полесья".

Кроме него, рассматривался вариант перехода в "Черноморец" и его одноклубника по "Полесью" Сергея Корнийчука, которого, впрочем, подписать не удалось.

Об этих трансферах рассказал генеральный директор "Черноморца" Анатолий Мисюра.

"Панчишин был заявлен за "Черноморец". Этот футболист будет играть у нас в аренде до завершения нынешнего чемпионата. Что касается Корнийчука, то его в "Черноморце" не будет – у "Полесья" собственное видение относительно своих игроков", - сказал Мисюра.