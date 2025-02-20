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Главный тренер Руха вернулся к работе с командой

Премьер-лига

Виталий Пономарев восстановился после болезни

Главный тренер Руха вернулся к работе с командой

fcrukh.com

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Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев, который из-за болезни пропустил несколько тренировок команды, сегодня вернулся к работе.

В четверг, 20 февраля, команда уже работала под его руководством.

По имеющейся информации также вернулся в строй и нападающий Ярослав Карабин, а вот его коллега по амплуа Юрий Климчук еще на больничном. Отсутствовали также бразильский легионер Клайвер и Денис Пидгурский, Богдан Слюбик.

В общей группе тренировался и гамбийский форвард Бабукар Фаал, но львовяне еще не подписали с ним контракт.

Сейчас футболисты "Руха" занимают седьмое место в УПЛ, набрав 23 очка и в 18 туре будут принимать 22 февраля ЛНЗ.

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Рух (Львов) Виталий Пономарев
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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