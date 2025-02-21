Вацко: У Динамо нет ни денег, ни опций. В клубе понимают, что такой шанс выиграть чемпионский титул может быть нескоро

Журналист Виктор Вацко поделился своими ожиданиями от весеннего выступления "Динамо".

"Динамо" очень серьезно настраивается этой весной. Для Шовковского это шанс впервые в карьере тренера выиграть чемпионский титул. В "Динамо" на 100% понимают, что такой шанс может быть нескоро, учитывая какие деньги тратит на усиление "Шахтер". Киевляне зимой продали Бущана, имея Нещерета, отменили переход Дячука в "Сарагосу" в последний день трансферного окна, в последний момент не отпустили Бражка в "Вулверхэмптон".

Почему? Потому что киевляне не могут найти им адекватную замену. Как я понимаю, у "Динамо" сейчас нет ни денег, ни опций. Поэтому я воспринимаю деятельность киевского клуба в зимнее трансферное окно как перестраховочную. Им важнее было сохранить футболистов для лета, чем заработать на их продаже. Чтобы была борьба за чемпионство”.