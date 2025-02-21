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Вацко: У Динамо нет ни денег, ни опций. В клубе понимают, что такой шанс выиграть чемпионский титул может быть нескоро
Продажу футболистов можно устраивать летом
Скріншот - Вацко Live
Журналист Виктор Вацко поделился своими ожиданиями от весеннего выступления "Динамо".
"Динамо" очень серьезно настраивается этой весной. Для Шовковского это шанс впервые в карьере тренера выиграть чемпионский титул. В "Динамо" на 100% понимают, что такой шанс может быть нескоро, учитывая какие деньги тратит на усиление "Шахтер". Киевляне зимой продали Бущана, имея Нещерета, отменили переход Дячука в "Сарагосу" в последний день трансферного окна, в последний момент не отпустили Бражка в "Вулверхэмптон".
Почему? Потому что киевляне не могут найти им адекватную замену. Как я понимаю, у "Динамо" сейчас нет ни денег, ни опций. Поэтому я воспринимаю деятельность киевского клуба в зимнее трансферное окно как перестраховочную. Им важнее было сохранить футболистов для лета, чем заработать на их продаже. Чтобы была борьба за чемпионство”.
"Динамо" осенью показало, что с этой командой можно очень мощно выступать на уровне чемпионата. Мы критиковали киевлян за еврокубки, но в Премьер-лиге у меня нет никаких вопросов. Весной не будет Лиги Европы, не будет этих переездов и безумной логистики. В этом аспекте киевлянам будет гораздо легче. Для них очень важно пройти весеннюю часть без травм у Ваната, Попова, Ярмоленко и Нещерета в контексте травмы его дублера Моргуна.
Учитывая, что я видел на сборах в Турции, я не удивлюсь, если тот же Бражко начнет весеннюю часть сезона на скамейке запасных. На его позиции в тренировочном процессе очень мощно смотрится Михайленко. Но увидим, какой выбор сделает Шовковский. У него в центре поля просто грандиозный выбор", – считает журналист.
В воскресенье киевляне будут принимать "Карпаты".
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