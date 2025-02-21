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Колос – Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Колос – Черноморец: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 21.02.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Колос – Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: Колос

Новина українською

Украинская Премьер-лига возвращается. Вторая часть сезона стартует 21 февраля матчем "Колос" - "Черноморец".

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Одесситы находятся в зоне прямого вылета - 15 строчка. В активе команды Александра Бабича 12 очков. Ковалевцы идут на 11-м месте, имея в своем активе 18 пунктов.

Поединок начнется в 15:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 18-й тур. 21.02.2025
Ковалевка, "Колос"
"Колос" 15:30 "Черноморец"
Видеотрансляция - MEGOGO УПЛ ТВ

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Трансляция матча Колос – Черноморец
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Черноморец (Одесса) Колос (Ковалевка) смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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