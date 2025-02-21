Колос – Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Украинская Премьер-лига возвращается. Вторая часть сезона стартует 21 февраля матчем "Колос" - "Черноморец".

Одесситы находятся в зоне прямого вылета - 15 строчка. В активе команды Александра Бабича 12 очков. Ковалевцы идут на 11-м месте, имея в своем активе 18 пунктов.

Поединок начнется в 15:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

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Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 18-й тур. 21.02.2025

Ковалевка, "Колос"

"Колос" 15:30 "Черноморец"

Видеотрансляция - MEGOGO УПЛ ТВ