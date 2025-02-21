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Провел 5,5 лет в команде: Верес официально попрощался с вратарем

Премьер-лига

Он сыграл за клуб всего 8 матчей

Провел 5,5 лет в команде: Верес официально попрощался с вратарем

nkveres.com

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25-летний голкипер "Вереса" Вадим Ющишин покинул клуб в статусе свободного агента. Об этом сообщает официальный сайт "красно-черных".

Ющишин провел в команде около пяти с половиной лет, став игроком летом 2019 года. За это время Вадим всего восемь раз выходил на поле в футболке ровенчан. В текущем сезоне кипер еще официальных матчей не играл. Кампанию 2021/22 он провел в аренде в ФК "Ужгород".

Ранее сообщалось, что вратарь подпишет долгосрочный контракт с полтавской "Ворсклой".

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Верес (Ровно)
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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
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