Провел 5,5 лет в команде: Верес официально попрощался с вратарем

25-летний голкипер "Вереса" Вадим Ющишин покинул клуб в статусе свободного агента. Об этом сообщает официальный сайт "красно-черных".

Ющишин провел в команде около пяти с половиной лет, став игроком летом 2019 года. За это время Вадим всего восемь раз выходил на поле в футболке ровенчан. В текущем сезоне кипер еще официальных матчей не играл. Кампанию 2021/22 он провел в аренде в ФК "Ужгород".

Ранее сообщалось, что вратарь подпишет долгосрочный контракт с полтавской "Ворсклой".