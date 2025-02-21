Останется в Украине. Скандальный легионер Полесья выбрал новый клуб

Скандальный легионер "Полесье" Бени Макуана продолжит свои выступления в Украине.

Как утверждает журналист Игорь Бурбас, игрок близок к переходу в ЛНЗ. Черкасский клуб согласовал аренду конголезца на один год.

По информации источника, "фиолетовые" давно уже ищет левого вингера и с декабря были заинтересованы лично в услугах Макуана.

Напомним, Макуана перешел в "Полесье" летом 2023 года и выдал успешный первый круг, но дальнейшее его пребывание в клубе было затмито несколькими конфликтами. Его дважды отправляли в "Полесье-2" за якобы непрофессионализм. В январе этого года конголезец попрощался с "волками", а также обвинил клуб в психологической травме, потому что у него забрали паспорт. На днях главный тренер "Полесья" Имад Ашур сообщил, что футболист вернется в коллектив.