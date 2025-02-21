  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Останется в Украине. Скандальный легионер Полесья выбрал новый клуб
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Останется в Украине. Скандальный легионер Полесья выбрал новый клуб

Премьер-лига

Игрок отправится в аренду в другой клуб УПЛ

Останется в Украине. Скандальный легионер Полесья выбрал новый клуб

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Скандальный легионер "Полесье" Бени Макуана продолжит свои выступления в Украине.

Как утверждает журналист Игорь Бурбас, игрок близок к переходу в ЛНЗ. Черкасский клуб согласовал аренду конголезца на один год.

По информации источника, "фиолетовые" давно уже ищет левого вингера и с декабря были заинтересованы лично в услугах Макуана.

Напомним, Макуана перешел в "Полесье" летом 2023 года и выдал успешный первый круг, но дальнейшее его пребывание в клубе было затмито несколькими конфликтами. Его дважды отправляли в "Полесье-2" за якобы непрофессионализм. В январе этого года конголезец попрощался с "волками", а также обвинил клуб в психологической травме, потому что у него забрали паспорт. На днях главный тренер "Полесья" Имад Ашур сообщил, что футболист вернется в коллектив.

По теме
yellow-arrow
"Динамо рано вешать золотые медали". Шаран - о борьбе за чемпионство в УПЛ
yellow-arrow
Черноморец объявил о переходе грузинского легионера
yellow-arrow
Колос – Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 21.02.2025
Полесье (Житомир) ЛНЗ (Черкассы) Игорь Бурбас Бени Макуана
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости