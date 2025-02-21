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Кривбасс – Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
Кривбасс – Верес: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.02.25 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
Субботняя программа УПЛ стартует матчем "Кривбасс" - "Верес". Обе команды неплохо проводят текущий сезон: "Кривбасс" находится в еврокубковой зоне, а "Верес" - в середине турнирной таблицы. "Кривбасс" будет "принимать" соперника в Ровно из-за неготовности поля на собственном стадионе.
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Поединок восемнадцатого тура УПЛ сезона 2024/2025 "Кривбасс" - "Верес" состоится в субботу, 22 февраля 2025 года, в 13:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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