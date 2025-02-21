Черноморец объявил о переходе грузинского легионера

"Черноморец" объявил о подписании грузинского опорного полузащитника Георгия Робакидзе.

Детали соглашения не разглашаются.

В команде "моряков" у него будет 18 игровой номер.

Предыдущей командой Робакидзе была ВИТ Джорджия из Тбилиси, за которую он провел 35 матчей, забил два и отдал три ассиста. На его счету также 11 поединков за юношескую сборную Грузии U-17.

Ранее "Черноморец" подписал Игоря Когута и Богдана Панчишина.