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Черноморец объявил о переходе грузинского легионера

Премьер-лига

Еще один зимний новичок моряков

Черноморец объявил о переходе грузинского легионера

Фото: ФК Чорноморець

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"Черноморец" объявил о подписании грузинского опорного полузащитника Георгия Робакидзе.

Детали соглашения не разглашаются.

В команде "моряков" у него будет 18 игровой номер.

Предыдущей командой Робакидзе была ВИТ Джорджия из Тбилиси, за которую он провел 35 матчей, забил два и отдал три ассиста. На его счету также 11 поединков за юношескую сборную Грузии U-17.

Ранее "Черноморец" подписал Игоря Когута и Богдана Панчишина.

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Источник:
ФК Чорноморець
Опубликовал: Алина Ерофеева
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