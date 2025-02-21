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Черноморец объявил о переходе грузинского легионера
Еще один зимний новичок моряков
Фото: ФК Чорноморець
"Черноморец" объявил о подписании грузинского опорного полузащитника Георгия Робакидзе.
Детали соглашения не разглашаются.
В команде "моряков" у него будет 18 игровой номер.
Предыдущей командой Робакидзе была ВИТ Джорджия из Тбилиси, за которую он провел 35 матчей, забил два и отдал три ассиста. На его счету также 11 поединков за юношескую сборную Грузии U-17.
Ранее "Черноморец" подписал Игоря Когута и Богдана Панчишина.
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Источник:ФК Чорноморець
Опубликовал: Алина Ерофеева
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