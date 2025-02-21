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"Динамо рано вешать золотые медали". Шаран - о борьбе за чемпионство в УПЛ
Тренер отметил единственную проблему киевского клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Известный украинский тренер Владимир Шаран высказал свое мнение о чемпионской гонке в текущем сезоне УПЛ.
- "Динамо" может чувствовать себя в безопасности с имеющимся преимуществом над конкурентами?
- Рано вешать золотые медали. Надо учитывать матч в запасе у "Шахтера". И "Александрию" усилили хорошие исполнители. "Шахтер", несмотря на потерю ведущих игроков, все равно остается конкурентным.
Единственной проблемой "Динамо" может стать отъезд Бущана - из-за неубедительной игры Нещерета. Самое главное, чтобы все ведущие игроки были здоровы. Мы видим, что Шовковский на сборы брал много молодежи, которая будет иметь шанс себя показать в официальных матчах, но сейчас они не готовы решать серьезные задачи.
- Перестройка "Шахтера" ставит крест на чемпионской перспективе дончан?
- Я бы не был категоричным. "Динамо" и "Шахтер" сейчас в равных условиях, ведь не будет еврокубков и клубы будут иметь больше времени на подготовку. Что касается трансферов на выход, Сикана можно было не продавать, мое мнение, - считает Шаран.
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