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"Динамо рано вешать золотые медали". Шаран - о борьбе за чемпионство в УПЛ

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Тренер отметил единственную проблему киевского клуба

"Динамо рано вешать золотые медали". Шаран - о борьбе за чемпионство в УПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Известный украинский тренер Владимир Шаран высказал свое мнение о чемпионской гонке в текущем сезоне УПЛ.

- "Динамо" может чувствовать себя в безопасности с имеющимся преимуществом над конкурентами?

- Рано вешать золотые медали. Надо учитывать матч в запасе у "Шахтера". И "Александрию" усилили хорошие исполнители. "Шахтер", несмотря на потерю ведущих игроков, все равно остается конкурентным.

Единственной проблемой "Динамо" может стать отъезд Бущана - из-за неубедительной игры Нещерета. Самое главное, чтобы все ведущие игроки были здоровы. Мы видим, что Шовковский на сборы брал много молодежи, которая будет иметь шанс себя показать в официальных матчах, но сейчас они не готовы решать серьезные задачи.

- Перестройка "Шахтера" ставит крест на чемпионской перспективе дончан?

- Я бы не был категоричным. "Динамо" и "Шахтер" сейчас в равных условиях, ведь не будет еврокубков и клубы будут иметь больше времени на подготовку. Что касается трансферов на выход, Сикана можно было не продавать, мое мнение, - считает Шаран.

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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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